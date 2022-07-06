Ульяновск, 6 июля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. В Ульяновской области в ближайшие дни установится жаркая погода. Об этом предупреждает управление МЧС.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Жара в Москве. ВДНХ

По данным спасателей, днём 7 — 9 июля в регионе местами ожидается жара +30…+32 градуса. В связи с чем в области объявлен жёлтый уровень опасности (стихия потенциально опасна).

По данным Ульяновского центра по гидрометеорологии и окружающей среды (прогноз на 5 — 8 июля), в первую половину рабочей недели температура ожидается ниже нормы на 1-2 градуса, но в последующие дни потеплеет до сезонных значений.

Спасатели призывают жителей в жару при возможности ограничить пребывание на солнце, особенно в дневное время, и рекомендуют выходить на улицу утром до 10:00 или ближе к вечеру после 16:00.