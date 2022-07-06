Воронеж, 6 июля 2022, 14:00 — REGNUM Объёмы погрузки муки и продуктов перемола на железнодорожных станциях в Воронежской области существенно выросли в июне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЮВЖД 6 июля.
По данным железной дороги, в Воронежской области по итогам июня объём погрузки муки и продуктов перемола составил 5,3 тысячи тонны, что в два раза больше, чем в июне 2021 года.
Всего за шесть месяцев 2022 года в Воронежской области погружено около 23 тыс. тонн муки и продуктов перемола, это в два раза выше, чем в 2021 году.