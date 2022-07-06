Ростов-на-Дону, 6 июля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Праздничная программа, посвящённая Дню семьи, любви и верности, начнётся в библиотеках Ростова-на-Дону 7 июля. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 8 июля — День семьи, любви и верности

Мероприятия будут проходить в течение двух дней. Сотрудники книгохранилищ подготовили к празднику интерактивные часы, игровые программы, часы духовности и познания, уроки истории, литературный калейдоскоп. В центральной городской библиотеке имени Горького состоится музыкальный дайджест «Песни любви».

8 июля в городских парках библиотеки организуют семейные праздники и викторины, развернут книжные поляны и игры, проведут мастер-классы «Семейный букет», «Ромашка — символ семьи, любви и верности», «Вместе с семьей».

ИА REGNUM напоминает, указ об установлении в России Дня семьи, любви и верности подписал в конце июня президент Владимир Путин. Отмечаемый 8 июля праздник установлен «в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи».