Москва, , 13:59 — REGNUM Производство по иску о расторжении брака между бизнесменом Алишером Усмановым и главным тренером сборной России по художественной гимнастике Ириной Винер-Усмановой прекращено мировым судьей московского района Крылатское. Об этом 6 июля сообщает РИА Новости.

Алишер Усманов Цитата Алишер Усманов против Алексея Навального-2

Отмечается, что судья Борис Сафарин решил прекратить производство по указанному гражданскому иску из-за того, что истец отказался от своих требований.

При этом первое слушание по иску состоялось месяц назад в нем участвовали только юристы Усманова и Винер. Тогда юристы бизнесмена заявили о необходимости провести судебный процесс в закрытом режиме для неприкосновенности личной жизни его участников, что поддержала сторона Винер, после чего это требование удовлетворил суд.

Как сообщало ИА REGNUM, о начале процедуры расторжении брака между Алишером Усмановым и гимнастике Ириной Винер-Усмановой стало известно 19 мая, истцом в процессе выступила сторона бизнесмена.