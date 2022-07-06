Бишкек, , 13:58 — REGNUM Мэрия столицы Киргизии намерена очистить улицы в центральной части города от маршрутных такси. Об этом заявил глава муниципалитета Эмилбек Абдыкадыров, выступая на пресс-конференции.

Бишкек Jasmine Halki

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По его словам, вместо тесных маршруток в городе появятся 600 комфортабельных и экологичных автобусов, работающих на газе и электричестве.

«Компании-перевозчики обещают привезти их в Бишкек ближе к концу текущего года», — подчеркнул мэр киргизской столицы.

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