Кузнецкий район, Пензенская область, , 13:59 — REGNUM В Кузнецком районе Пензенской области грибники наткнулись на мины. Об опасных находках проинформировали экстренные службы, сообщает 6 июля пресс-служба региональной Росгвардии.

В Пензенской области обнаружили мины времен Великой Отечественной войны 58. rosguard. gov.ru

Установлено, что две 50-мм мины со следами коррозии являются боеприпасами времен Великой Отечественной войны. Опасности для окружающих мины не представляют.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня на артиллерийскую мину в 10 км от города Эгорска наткнулся местный житель.

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