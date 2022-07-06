Москва, , 13:59 — REGNUM Граждане, которые любят свою страну, не уезжают и не оставляют ее один на один с вызовами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заключительного заседания палаты парламента в весеннюю сессию.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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Володин обратил внимание на слова лидера фракции «Новые люди» в Госдуме Алексея Нечаева, который заявил, что надо создать условия для тех, кто уехал из страны, чтобы они вернулись.

«Тот, кто любит свою страну, не уезжает, в сложное время не оставляет ее один на один с вызовами. Никто не мешает тем, кто хочет быть со страной, вернуться, пойти в военкомат и с оружием в руках защищать нашу безопасность, нашу Родину. Тот, кто не может это сделать, пускай в тылу кует Победу, как ковали наши деды и прадеды. И несмотря на разногласия, вы знаете, многие, те, кто по политическим мотивам находились в лагерях, писали заявления и просились на фронт», — сказал Володин.

По его словам, у уехавших есть время подумать, и быть со страной.

«Но чем дольше они там находятся, пережидая на теплых пляжах непростое время, тем сложнее им будет вернуться. Так, коллеги, или нет? Так!», — добавил Володин.