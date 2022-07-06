Тамбов, 6 июля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В Тамбовской области 6 июля выявлено девять новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в области зарегистрировано 117 тыс. 524 случая заражения.

После выздоровления выписаны 114 тыс. 533 пациентов, в том числе четыре — за последние сутки.

За весь период скончались 2440 человек. Подтвержден один новый летальный случай.