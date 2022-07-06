Волгоград, 6 июля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Палласовский районный суд Волгоградской области заключил под стражу 40-летнюю женщину, подозреваемую в неоднократном истязании восьмилетней падчерицы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 июля в объединённой пресс-службе судов региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Под стражей

По версии следствия, мачеха систематически избивала ребёнка своего сожителя. В мае 2022 года она приложила горячий утюг к затылку девочки, ударила её по лицу, после чего ребёнок потерял сознание. В июне женщина опускала голову падчерицы в унитаз и таз с водой, била её ремнём и скалкой, ударила коленом в живот.

Ребёнка с многочисленными травмами увидели 29 июня местные жители и сразу обратились в полицию. Девочку изъяли из семьи, передали медикам Палласовской ЦРБ, сейчас её жизни ничего не угрожает.

В суде судебного заседания женщина пояснила, что раскаивается в содеянном, отметила, «что больна и не знает, что на неё нашло».

По ходатайству следствия она будет содержаться под стражей до 04 сентября 2022 года, в ближайшее время ей предъявят обвинение.