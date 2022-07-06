Екатеринбург, , 13:56 — REGNUM В Свердловской области ближайшие дни будут тёплыми и солнечными. Об этом сообщают синоптики.

Жара Pixabay.com

Сейчас, 6 июля, Екатеринбург и окрестности заливают дожди. В регионе прохладно с конца прошедшей недели. Однако на ближайшие дни синоптики допускают повышение дневной температуры до отметки выше +25 градусов. По ночам возможно +15 градусов и выше.

Как сообщало ИА REGNUM, пока лето 2022 года не радует уральцев жарой. Напомним, в 2021 году летний период выдался аномально жарким.