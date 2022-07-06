Красноярск, , 13:55 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали два человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 июля в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Врач с аппаратом ИВЛ Mos.ru

За весь период пандемии в Красноярском крае скончались 10 885 пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля в Красноярском крае скончался один пациент с коронавирусом.

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