Красноярск, 6 июля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали два человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 июля в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Mos.ru Врач с аппаратом ИВЛ

За весь период пандемии в Красноярском крае скончались 10 885 пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля в Красноярском крае скончался один пациент с коронавирусом.