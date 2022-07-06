Калининград, , 14:04 — REGNUM Жители Литвы продолжают пересекать территорию Калининградской области, чтобы попасть в Польшу. Об этом заявил 6 июля глава региона Антон Алиханов.

Строительство кольцевой дороги. Калининград Andrey Fimushkin

Он отметил, что не делал никаких заявлений о том, что жителям Литвы больше нельзя пользоваться официально разрешенными транзитными путями, в отличие от литовской стороны.

«Они, кстати, ездят через нашу территорию, на территорию Польши проезжают транзитом и обратно», — сказал Алиханов.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Литва прекратила пропускать транзитом в Калининград ряд товаров, попавших под санкции Евросоюза.

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