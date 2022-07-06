Уфа, 6 июля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Движение троллейбусов временно остановят в северной части Уфы. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба городской администрации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт дороги

Сообщается, что в Уфе продолжается ремонт дорог. Так, ремонтные работы ведутся на улице Сельская Богородская, которая обновляется на участке от улицы Интернациональной до путепровода «Гастелло» включительно.

Отмечается, что подрядчики завершили фрезерование старого дорожного покрытия, которое пришло в негодность, сейчас они приступают к подготовке основания и устройству нового асфальтобетонного покрытия дороги.

«В связи с этим с 6 по 9 июля 2022 года будет частично ограничено движение транспорта. Кроме этого, во время укладки асфальта будет закрыто движение троллейбусов», — сообщает пресс-служба.