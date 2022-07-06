Сеул, , 13:55 — REGNUM В июле Банк Кореи может повысить учётную ставку на 0,5% в рамках мер по борьбе с высокой инфляцией. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей американского банка Morgan Stanley.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее эксперты предполагали, что ЦБ Южной Кореи будет повышать учетную ставку на 0,25% в июле, августе, октябре и ноябре.

Известно, что пересмотр прогноза связан с мнением ряда членов комитета по денежно-кредитной политике Южной Кореи о необходимости превентивных мер, а также позицией Банка Кореи, не исключающей значительное повышение ставки.

Вместе с тем, эксперты Morgan Stanley повысили прогноз роста индекса потребительских цен в Южной Кореи с 4,8% до 5,1%. По прогнозам, в 2023 году инфляция составит 2,8%.