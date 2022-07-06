Сеул, 6 июля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В июле Банк Кореи может повысить учётную ставку на 0,5% в рамках мер по борьбе с высокой инфляцией. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей американского банка Morgan Stanley.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Ранее эксперты предполагали, что ЦБ Южной Кореи будет повышать учетную ставку на 0,25% в июле, августе, октябре и ноябре.

Известно, что пересмотр прогноза связан с мнением ряда членов комитета по денежно-кредитной политике Южной Кореи о необходимости превентивных мер, а также позицией Банка Кореи, не исключающей значительное повышение ставки.

Вместе с тем, эксперты Morgan Stanley повысили прогноз роста индекса потребительских цен в Южной Кореи с 4,8% до 5,1%. По прогнозам, в 2023 году инфляция составит 2,8%.