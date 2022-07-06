Красноярск, 6 июля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 22 случая COVID-19, выздоровели 40 человек, госпитализированы 28 заболевших (5 июля — 25). Об этом ИА REGNUM сообщили 6 июля в федеральном оперштабе.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

За весь период пандемии в Красноярском крае коронавирус выявлен у 367 143 человек. Общее число выздоровевших в регионе на сегодняшний день — 355 455 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля в регионе было подтверждено 30 случаев заражения, выздоровел 31 человек.