Ульяновск, , 13:51 — REGNUM В Ульяновской области сократилось число госпитализаций в ковид-стационары, новых летальных исходов от COVID-19 нет. Соответствующие сведения публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным на 6 июля, всего в Ульяновской области лабораторно подтверждено 203 745 случаев заражения коронавирусом, в том числе 4 июля заболели 13 жителей, 5 июля — 18 человек.

Количество выздоровевших достигло 198 789 человек, из них за последние сутки выписаны 22 пациента. Число госпитализаций снизилось: 3 июля ни одного больного не направили в стационары, 4 и 5 июля отправили в госпитали соответственно 7 и 3 пациентов с коронавирусом.

Третьи сутки подряд в Ульяновской области не регистрируют летальные исходы от ковида. Напомним, что всего скончались 4720 пациентов с коронавирусом.

В целом доля вылечившихся от ковида в Ульяновской области составляет 97,57% (от числа выявленных случаев заражения коронавирусом), уровень смертности — 2,32%.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе сделано 2 158 084 лабораторных исследования на SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки заболеваемость ковидом в Ульяновской области возросла на 38%