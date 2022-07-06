Махачкала, 6 июля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В Дагестане мать продала ребенка за 100 тыс. рублей, планируя потратить вырученные денежные средства на пластическую операцию. Женщину задержали, возбуждено уголовное дело о торговле людьми, сообщили 6 июля в пресс-службе регионального управления МВД.

pinkpig0416 Плачущий младенец

Изначально 33-летняя подозреваемая не собиралась забирать ребенка из роддома, после того как родила его. Однако тут подвернулся удобный случай и избавиться от малыша, и заработать. Соседка по палате предложила отдать ребенка знакомой семье из Сергокалинского района.

Взяв с новоявленных родителей всего 20 тыс рублей в качестве благодарности, нерадивая мать передала его семейной паре. Однако когда тем потребовалась медпомощь для ребенка, возникла необходимость в официальных документах. Они обратились к биологической матери, но она потребовала 100 тыс. рублей.

Всех участников сделки задержали. По факту торговли несовершеннолетним возбудили дело.