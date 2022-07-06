Тбилиси, 6 июля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Власти Грузии должны выпустить бывшего президента страны Михаила Саакашвили из тюрьмы, чтобы снизить мешающую евроинтеграции поляризацию с оппозицией. Об этом на телеканале «Привели» заявил депутат парламента республики от партии «Гирчи» Яго Хвичия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«Считаю, что до тех пор, пока Михаил Саакашвили сидит в тюрьме, у нас будут проблемы на пути евроинтеграции. Хотелось бы преодолеть этот вопрос и так прийти к европейцам, сказать им — вот, посмотрите, мы предприняли шаги для деполяризации и теперь примите нас», — сказал Хвичия.

По его мнению, партия «Единое национальное движение», которую в своё время основал Саакашвили, должна «торговаться» с властями за его освобождение. Депутат также планирует навестить экс-президента, которого перевели в клинику в Тбилиси.

Напомним, Евросовет не дал Грузии статус кандидата в ЕС, а потребовал сначала выполнить 12 условий, в том числе добиться «деполяризации» между властями и оппозицией. Ряд оппозиционных лидеров заявили, что считают виновной в этом правящую партию «Грузинская мечта» и потребовали отставки сформированного ей правительства.