Алжир, , 13:55 — REGNUM В Алжире прошли переговоры между главой МИД Сирии Хоссейном Микдадом и президентом Туниса Кайсом Сайедом. Об этом 6 июля сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на заявление МИД Сирии.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Политики посетили страну в качестве почётных гостей на праздновании 60-й годовщины Независимости Алжира. В ходе переговоров стороны затронули вопросы нормализации отношений между двумя государствами, а также обсудили способы сотрудничества между Тунисом и Дамаском.

Как сообщается, президент Туниса высоко оценил роль Сирии в борьбе с терроризмом и сравнил её с борьбой Туниса за национальный суверенитет.

«Президент Туниса заверил Микдада, что достижения Сирии во многом дополняют шаги Туниса, предпринятые против сил тьмы», — цитирует Al-Mayadeen заявление МИД Сирии.