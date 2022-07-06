Горно-Алтайск, , 13:48 — REGNUM В Республике Алтай перед судом предстанет бывший министр природных ресурсов региона по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Дело возбудили по материалам прокурорской проверки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Toyota Land Cruiser Onf.ru

По данным следствия, в 2016 году чиновник направил более 8 млн рублей из бюджета в подведомственные учреждения под видом субсидий на укрепление материально-технической базы. На эти деньги были куплены автомобили Toyota Land Cruiser 200 и Volkswagen Touareg.

Toyota в результате использовалась в постпредстве республики в Москве, а Volkswagen возил одного из зампредов правительства. По мнению прокуратуры, обвиняемый использовал свои полномочия вопреки интересам службы и в нарушение законодательства, запрещающего закупку предметов роскоши.

Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено. Материалы направлены в Горно-Алтайский городской суд.