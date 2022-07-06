Москва, 6 июля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Спикер ГосдумыВячеслав Володин призвал депутатов всех фракций объединиться на период проведения специальной военной операции на Украине, передает корреспондентИА REGNUM6 июля.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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После выступления лидеров думских фракций Володин обратил внимание, что каждый из них говорил о важности консолидации. По его словам, у каждой фракции есть своя политическая платформа, но у всех у одна страна, которой нужно служить.

«Идет специальная военная операция. Вы видите, что нашей стране противостоит не Украина, не украинский народ. НАТО, Соединенные Штаты Америки, европейские страны, которые выбрали войну, выбрали создание проблем для Российской Федерации. А это очень серьезный выбор. Мы должны быть едины. Мы должны сделать все для того, чтобы наши солдаты, офицеры, добровольцы понимали — парламент, несмотря на разность политических взглядов, един», — отметил Володин.

Спикер Госдумы предложил отложить обсуждение вопросов, которые можно решить в мирное время.

«А сейчас у нас вызовы общие. Поэтому все расхождения, разногласия, пускай останутся в прошлом, а когда преодолеем вызовы, пообсуждаем и их. Это, наверное, во всех отношениях будет правильно», — добавил он.