Санкт-Петербург, , 13:53 — REGNUM За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге COVID-19 выявили у 259 жителей города. Об этом 6 июля сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с распространением коронавируса. Количество заболеваний за сутки возросло в городе на восемь случаев.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

В Северной столице за сутки от ковида, как основной причины смерти, скончались восемь человек, что на одного больного больше, чем за предыдущие сутки. Пока показатель смертности стабилен. Число победивших вирус за сутки пополнили 244 человека. Это на 223 пациента меньше, чем сутками ранее.

В больницы Петербурга за сутки доставили 64 человека с ковидным диагнозом (+2 к уровню предыдущих суток). Всего на лечении в стационарах сейчас находится 818 пациентов (-53). В реанимационных отделениях, по состоянию на 6 июля, лежат 117 больных (-9). Аппараты искусственной вентиляции лёгких поддерживают жизнь 31 петербуржца (+3). При этом количество пациентов, покинувших больницы после выздоровления, возросло до 107 человек (+78).

На домашнем лечении ковида в Петербурге остаются 1552 пациента. Рост этого показателя составил 26 человек за сутки.

За всё время пандемии в Северной столице обнаружили 1 538 022 случая заражения коронавирусной инфекцией. От ковида скончались 34 176 человек, а излечился от вируса 1 501 231 человек.

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