Москва, 6 июля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в церемонии открытия посольства ДНР в Москве, которая состоится 12 июля. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Mid.ru Сергей Лавров

«12 июля министр иностранных дел России примет участие в церемонии открытия посольства Донецкой Народной Республики в Москве по адресу Грохольский переулок, дом №13, строение 2», — уточнил дипломат.

По его словам, на открытии посольства также будут присутствовать представители руководства России, Русской православной церкви, общественно-политических кругов и бизнеса.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве также будет открыто посольство Луганской Народной Республики. Как заявил посол республики в России Родион Мирошник, развитие внешнеэкономических связей будет для диппредставительства одним из важнейших направлений.

Планируется, что штат посольства ЛНР в России будет состоять из нескольких десятков человек. При этом подавляющее большинство приедет из Луганска и ЛНР. Мирошник добавил, что будущие дипломаты ЛНР в РФ в настоящее время проходят соответствующую подготовку, обучение, документальный процесс для того, чтобы приехать в Москву и полноценно выполнять обязанности в качестве консулов, вице-консулов, секретарей посольства, специалистов по экономическим вопросам.

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