Москва, , 13:45 — REGNUM Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому распространение рекламы в интернете допускается при условии присвоения оператором рекламных данных идентификатора рекламе, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Здание Госдумы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно закону, идентификатор представляет собой уникальное цифровое обозначение, предназначенное для обеспечения прослеживаемости распространенной в интернете рекламы и учета информации о такой рекламе.

Устанавливать требования к идентификатору рекламы, его содержанию, порядка и сроков его присвоения, размещения при распространении рекламы в интернете будет Минцифры.

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