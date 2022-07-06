Москва, 6 июля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому распространение рекламы в интернете допускается при условии присвоения оператором рекламных данных идентификатора рекламе, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Госдумы

Согласно закону, идентификатор представляет собой уникальное цифровое обозначение, предназначенное для обеспечения прослеживаемости распространенной в интернете рекламы и учета информации о такой рекламе.

Устанавливать требования к идентификатору рекламы, его содержанию, порядка и сроков его присвоения, размещения при распространении рекламы в интернете будет Минцифры.