Москва, , 13:45 — REGNUM Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который ограничивает распространение контрсанкционной информации в СМИ и интернете, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Норма принята в рамках закона, который разрешает заключать до 31 декабря 2022 года концессионные соглашения, концедентом по которым является субъект РФ, без проведения конкурса.

Накануне глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин рассказал, что участники рынка, которые находят способы преодоления санкций, сталкиваются с тем, что информация о сделках становится общедоступной и они терпят издержки.

Согласно документу, контрсанкционной информацией будут считаться сведения любого характера о совершенных и планируемых сделках в области внешней торговли товарами, услугами, информацией или интеллектуальной собственностью, распространение которых может повлечь введение ограничительных мер со стороны недружественных государств и международных организаций в отношении сторон таких сделок, российских юрлиц и граждан.

Такую информацию можно будет распространять только с письменного согласия российского гражданина или юрлица, совершившего или планирующего такую сделку.

Требование о получении согласия не распространяется на руководителей и уполномоченных представителей органов госвласти или местного самоуправления, а также на руководителей и уполномоченных представителей ЦБ при осуществлении ими своих полномочий.

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