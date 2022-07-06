Донецк, 6 июля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. На сегодняшний день войска Донецкой Народной Республики (ДНР) освободили от киевских боевиков 241 населенный пункт. Об этом 6 июля сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Отмечается, что группировка войск ДНР совместно с Вооруженными силами РФ продолжает освобождать населенные пункты республики, ранее находившиеся под контролем украинских вооруженных формирований.

«В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 241 населенный пункт, включая Спорное», — говорится в сообщении.

Также указывается, что ВСУ вели огонь по территории ДНР из реактивных систем залпового огня «Град», ствольной артиллерии калибра 155, 152 и 122-мм, а также минометов калибра 120 и 82 мм, обстреляв 13 населенных пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин рассказал, что ноту о готовящейся киевским режимом провокации с химическим оружием на Славянской ТЭС в Николаевке и возможности других провокаций с украинской стороны в Николаеве и Харькове, направила в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) Россия.