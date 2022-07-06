Москва, 6 июля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Прошедший в июне саммит Североатлантического альянса показал, что западные страны не собираются отказываться от линии на дальнейшую эскалацию ситуации на Украине, заявил 6 июля заместитель директора ДИП МИД России Алексей Зайцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие

«Запад не собирается отказываться от линии на дальнейшую эскалацию ситуации на Украине, это подтвердил также прошедший 28–29 июня саммит НАТО, по итогам которого принято решение об усиленном пакете поддержки Киев», — сказал Зайцев на брифинге.

Дипломат уточнил, что на Украину непрерывно идут крупномасштабные поставки западных вооружений, а союзники Киева поощряют милитаристские устремления властей.