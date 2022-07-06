Москва, , 13:45 — REGNUM Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который разрешает заключать до 31 декабря 2022 года концессионные соглашения, концедентом по которым является субъект РФ, без проведения конкурса, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

Закон разработан для обеспечения развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. Согласно документу, в период до 31 декабря 2022 года концессионное соглашение можно будет заключить без проведения конкурса в случае, если права владения или пользования всеми земельными участками, на которых планируется реализация концессионного соглашения, переданы органами государственной власти субъекта РФ лицу, с которым планируется заключение концессионного соглашения, не позднее 1 июня 2022 года, а также в иных случаях, установленных правительством.

Эта норма не будет распространяться на концессионные соглашения, объектами которых являются автомобильные дороги, объекты железнодорожного транспорта, морские и речные порты и суда, аэропорты, объекты теплоснабжения и централизованные системы горячего и холодного водоснабжения.