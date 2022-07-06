Омск, , 13:44 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 30 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 208 964. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 июля в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки в Омской области выздоровели 66 человек, госпитализация потребовалась 33 заболевшим, скончался один ковид-пациент. Общее число выздоровевших в регионе — 203 893 человека. Жертвами коронавирусной инфекции за всё время стали 4419 жителей области.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля в Омской области выявили 34 носителя коронавируса, выздоровели 27 человек. 47 ковид-пациентов были госпитализированы.

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