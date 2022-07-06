Брюссель, , 13:50 — REGNUM Партнёры по Группе семи работают над санкциями против российского золота. Об этом глава Евросовета Шарль Мишель уведомил депутатов Европейского парламента.

Золото Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что Евросоюз изучает возможный запрет на ввоз из России золота в рамках подготовки седьмого пакета антироссийских санкций. Работа над санкциями продолжается, приоритет сейчас — добиться полного исполнения уже принятых ограничений всеми странами.

«В тесной координации с партнерами по G7 мы вместе работали несколько дней назад в Германии, чтобы предусмотреть санкции против золота», — сказал Мишель.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США ранее запретили импортировать российское золото, оставив исключения для ряда случаев.

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