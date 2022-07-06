Сысерть, Свердловская область, , 13:48 — REGNUM Возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки леса в Сысертском лесничестве Свердловской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В лесу Дарья Антонова © ИА REGNUM

Факт рубки леса был выявлен в ходе надзорных мероприятий в апреле текущего года. Установлено, что участок не предоставлялся в пользование физическим и юридическим лицам.

Неизвестные вырубили более 60 кубических метров сосен и берёз. Ущерб лесному фонду оценили в 700 тысяч рублей. Результаты расследования уголовного дела находятся на контроле областной прокуратуры.