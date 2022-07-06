Уфа, 6 июля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. «Семейные старты» пройдут в День семьи, любви и верности в Уфе. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба министерства спорта Башкирии.

Donland.ru Семейный праздник

Сообщается, что 8 июля в 16:00 часов в центре спортивной подготовки Башкирии им. Римы Баталовой пройдут разминка под музыку с серебряным призером паралимпийских игр по легкой атлетике, чемпионкой мира Анной Кулинич-Сорокиной и веселые старты для всей семьи.

Отмечается, что участники получат медали, самые быстрые будут награждены призами.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в башкирском городе Бирск 8 июля в День семьи, любви и верности пройдет семейный фестиваль.