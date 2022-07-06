Сеул, , 13:43 — REGNUM Правительство Южной Кореи пообещало принять меры для повышения конкурентоспособности экспорта и максимального использования ядерной энергии перед лицом серьёзных экономических проблем, связанных с ростом инфляцией и ценами на топливо. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра торговли, промышленности и энергетики страны Ли Чан Яна.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

«В настоящее время мы сталкиваемся с многочисленными кризисами, поскольку высокая инфляция и рост цен на энергоносители сотрясают нашу экономику. Мы сильно зависим от импорта, необходимого для удовлетворения наших энергетических потребностей», — заявил министр.

В июне 2022 года индекс потребительских цен в стране достиг 6%, что является рекордным показателем за последние 24 года. А высокие цены на энергоносители привели к тому, что на протяжении трех месяцев в стране фиксировали дефицит торгового баланса.

«Мы должны повысить нашу экспортную конкурентоспособность… Правительство примет комплексные меры для поддержки полупроводникового сектора и смежных отраслей таких, как аккумуляторы, дисплеи, искусственный интеллект и роботы», — добавил министр.

Ли Чан Ян также подтвердил стремление правительства развивать ядерную энергетику для «для смягчения воздействия энергетического шока».

«Ключом к сдерживанию инфляции является повышение производительности труда», — подчеркнул министр.