Нур-Султан, , 13:39 — REGNUM Члены правительства Казахстана 6 июля провели совещание в связи с тем, что нефтяному терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске запретили работать в течение 30 суток. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра республики.

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«Были обсуждены необходимые меры по минимизации негативных последствий и потерь государственного бюджета в связи с ограничениями экспорта казахстанской нефти», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы глава правительства дал ряд поручений в связи со сложившейся ситуацией.

Напомним, Приморский районный суд Новороссийска постановил с 5 июля приостановить деятельность терминала КТК по требованию Южного управления государственного морского и речного надзора Ростехнадзора. Мера была принята в качестве наказания за нарушения при работе. Через данный терминал Казахстан осуществляет перевалку основного объёма нефти, предназначенной для экспорта.

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