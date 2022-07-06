Бишкек, , 13:39 — REGNUM Министерство здравоохранения готово к приходу новой волны пандемии коронавируса в Киргизию. Об этом заявила начальник управления медицинского ведомства Нурида Жусупбекова.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

По ее словам, в случае подъема заболеваемости, в первую очередь будет открыта «красная зона» в Республиканской клинической инфекционной больнице. А при необходимости, Минздрав готов развернуть дополнительные места для пациентов с COVID-19 и в других медучреждениях.

«Койко-мест имеется достаточно. Запаса лекарств тоже хватает. Опыт у врачей есть, все они обучены по клиническому протоколу лечения от коронавируса», — заверяет представитель Министерства здравоохранения Киргизии.