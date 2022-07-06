Чебоксары, 6 июля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. В Чувашии продолжился рост вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом и зарегистрирован ещё один летальных исход от COVID-19. Это следует из обновлённой статистики федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным на 6 июля, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 81 226 случаев заражения коронавирусом, в том числе 4 июля заболели 38 жителей, 5 июля — 46 человек. Отметим, что очередной рост заболеваемости начался с 27 июня.

Количество выздоровевших достигло 76 116 человек, из них за последние сутки выписаны 35 пациентов. Доля выздоровевших составляет 93,716% (от числа выявленных случаев заражения коронавирусом).

Также растёт количество госпитализаций: 3 июля попали в больницы 13 пациентов с коронавирусом, 4 июля направлены на лечение в стационары 38 человек, а 5 июля госпитализированы 42 больных.

Жертвой пандемии в Чувашии стал ещё один ковид-пациент. Таким образом, от COVID-19 в республике умерли 4652 жителя республики, уровень смертности составляет 5,73%.