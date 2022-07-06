Москва, , 13:38 — REGNUM Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который вводит меры налоговой поддержки, направленные на развитие организаций IT-отрасли, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

В частности, закон уточняет правила применения нулевой ставки налога на прибыль организаций на период 2022 — 2024 годов. Так с 90% до 70% снижается доля доходов IT-организации, которая необходима для применения нулевой ставки и существенно расширяется состав доходов, которые учитываются при расчете доли доходов, при которой организации имеют право на применение этой ставки. Также отменяется ограничение по численности работников.

Льготы не будут распространяться на высокорентабельные компании, предоставляющие услуги такси или доставки еды и IT-подразделения банков из-за их высокой маржинальность. Такая норма принята для соблюдения баланса интересов региональных бюджетов и налогоплательщиков.

Ранее сообщалось, что правительство России принимает меры для поддержки IT-сектора в условиях внешнего давления.

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