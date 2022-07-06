Бишкек, 6 июля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Налоговая служба Киргизии за январь–июнь 2022 года собрала и направила в бюджет более 73 млрд 611 млн сомов (51 млрд 737 млн рублей) налогов и платежей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Киргизский сом

План по сбору налогов удалось перевыполнить лишь на 1,8% или почти на 1 млрд 325 млн сомов (931 млн рублей).

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А по сравнению с аналогичным периодом 2021 года налоговые сборы выросли на 56,7% или на 26 млрд 642 млн сомов (703 млн рублей).

В налоговой службе отмечают, что улучшить показатели удалось благодаря улучшению налогового администрирования и реализации проекта цифровизации налоговых процедур «Смарт салым» — внедрению электронных счетов-фактур, онлайн-касс и системы учета товаров в рамках Евразийского экономического союза «Сводный пост».

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