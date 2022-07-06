Москва, , 13:37 — REGNUM Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов определён в спортивную роту Северного флота. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Вратарь ЦСКА Иван Федотов Дарья Драй © ИА REGNUM

Отмечается, что во время службы в армии Федотов будет играть за команду «Авангард» Беломорской военно-морской базы.

Напомним, 1 июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Позднее сообщалось, что он находится на учебной базе Военно-морского флота России.

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