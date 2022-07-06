Москва, 6 июля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов определён в спортивную роту Северного флота. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ЦСКА Иван Федотов

Отмечается, что во время службы в армии Федотов будет играть за команду «Авангард» Беломорской военно-морской базы.

Напомним, 1 июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Позднее сообщалось, что он находится на учебной базе Военно-морского флота России.