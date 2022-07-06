Дженин, Палестина, 6 июля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Армия Израиля провела серию арестов на Западном берегу реки Иордан. Об этом 6 июля сообщает информационное агентство Maan.

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По данным журналистов, 6 июля на палестинских территориях были задержаны 40 человек, которые подозреваются в организации массовых беспорядков.

Отмечается, что аресты привели к массовым беспорядкам в ряде населённых пунктов, в частности — в городе Дженин. При разгоне беспорядков военные открыли огонь на поражение, в результате чего один из протестующих получил пулевое ранение и позднее скончался.

Ранее сообщалось о том, что, восемь бульдозеров и три танка израильской армии пересекли линию разграничения и вошли на территорию Сектора Газы.