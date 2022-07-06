Москва, , 13:36 — REGNUM Вклад Китая в победу над фашизмом требует выработки новых подходов к определению сроков Второй мировой войны, заявил член Научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО), профессор Военного Университета и Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Вячеслав Зимонин 6 июля на круглом столе «Китайской сопротивление как фактор великой победы. К 85-летию нападения милитаристской Японии на Китай».

Раздел Китая европейскими державами и Японией

По мнению Зимонина, принятый отсчет Второй мировой войны с нападения Германии на Польшу представляет яркое представление европоцентризма и не учитывает, что к тому моменту, когда загремела канонада в Европе, Китай уже сотрясала жесточайшая война.

Вместе с тем историк считает, что отсчитывать начало Второй мировой со столкновения на мосту Лугоу 7 июля 1937 года неверно, поскольку японская агрессия против Китая началась гораздо раньше, и ее жертвами уже стали более пяти миллионов китайцев. Реально же война началась со вторжения японских войск в Маньчжурию в 1931 году. Столкновение же на мосту Лугоу, по утверждению Зимонина, придало уже давно шедшей агрессии тотальный масштаб.

Круглый стол «Китайское сопротивление как фактор великой победы. К 85-летию нападения милитаристской Японии на Китай» проходит 6 июля в пресс-центре ИА REGNUM.