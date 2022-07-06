Аша, Челябинская область, 6 июля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В Аше Челябинской области местный житель и гость из Башкирии осуждены за вырубку леса почти на 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Лесоруб

Они наняли пятерых рабочих, не знавших о преступных намерениях. И затем в «Биянковском участковом лесничестве» вырубили 158 пихт и для их транспортировки оформили товарно-транспортные накладные.

Деревья были проданы, а доход распределён между подельниками. Суд назначил каждому из них по два года условно с полуторагодовалым испытательным сроком. Также удовлетворены исковые требования территориального отдела «Ашинское лесничество». Имущество соучастников находится под арестом.