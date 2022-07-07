Москва, 7 июля, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В связи с обострением геополитической ситуации и усилением санкционного давления ряд зарубежных компаний заявили о приостановке поставок своих товаров в Россию. Помочь предпринимателям в этот сложный период призван нацпроект «Малое и среднее предпринимательство», цели которого позвонили государству организовать параллельный импорт, позволяющий обойти запрет западных компаний на поставки их продукции в Россию.

Álvaro Ibáñez Склад товаров Amazon

Параллельный импорт — это не контрафакт, он предусматривает ввоз оригинального товара, произведенного непосредственно правообладателем или с его согласия. Какотмечает преподаватель Moscow Digital SchoolРоман Лукьянов, под параллельным импортом подразумевается «легальный товар, произведенный самим правообладателем или с его разрешения, но не предназначенный по разным причинам для продажи в РФ или запрещенный к импорту сюда».

За время действия параллельного импорта в Россиюпоставлена продукция по 130 позициям на общую сумму около $2 млрд, информирует Минпромторг.

Пословам главы профильного ведомстваДениса Мантурова, в основном это запасные части для автомобилей, потребительская продукция, которая поступает в магазины, и товары критического импорта, которые зарубежные партнеры РФ «отказались поставлять напрямую».

Один из секретов успешного развития любой сферы экономики — это постоянный диалог бизнеса, власти и общества, считает президент «Опоры России» Александр Калинин. Также он отметил, чтомалый и средний бизнес играет во внешнеэкономической деятельности большую роль:

«Но для расширения присутствия МСП нужно поменять монопольный характер экономики. Например, введение параллельного импорта — это шаг к демонополизации. Поэтому «ОПОРА РОССИИ» выступает за то, чтобы параллельный импорт расширялся. Также необходимо расширить логистическую субсидии не только для крупных компаний, но и на малый бизнес, ввести процедуры досудебного регулирования с ФТС, продлить упрощенной процедуры сертификации, которая сейчас действует только до сентября», — подчеркнул глава бизнес-объединения.

Вместе с тем, постановление Правительства РФ №506 от 29.03.2022 о разрешении параллельного импорта — ввоза в страну товаров без разрешения правообладателя — не отменяет необходимости нанесения цифровой маркировки на эти товары. С этими утверждениями согласен также эксперт в области энергетики, генеральный директор ПАО «Европейская Электротехника» Илья Каленков. КорреспондентуИА REGNUM он пояснил:

«Легализация и расширение параллельного импорта, на мой взгляд положительно отразится на экономике. В условиях, когда у западных компаний есть прямой запрет на официальные поставки в Россию, любой параллельный импорт — это способ насытить рынок необходимыми потребительскими товарами. Причем это касается не только потребительского рынка, но и рынка B2B товаров. Поэтому в сложившихся условиях принятие закона о расширении параллельного импорта — это совершенно правильное и своевременное решение.

По поводу посерения рынка и притока контрафактной продукции необходимо всё-таки разделять эти понятия. Одно дело — это поставка качественной продукции через обратные пути, то есть именно параллельный импорт. В текущих условия разнообразная продукция поставляется в нашу страну обходными путями, через Турцию, Китай, Арабские Эмираты, Армению, Азербайджан. И здесь говорить про серый рынок неактуально, поскольку это будет нормальный белый рынок и это ровно то, что у нас сложилось ввиду поведения западных компаний как реакцию на спецоперацию.

Что касается контрафакта, то это совсем иная история. Контрафакт был всегда и с ним всегда боролись. Я думаю, что сейчас, безусловно, как в любые переходные времена, его количество может увеличиться. Но это вряд ли будет чем-то фатальным, что мы вернемся во времена, когда люди травились едой и алкоголем как химикатами. Я думаю, что потребительский рынок, в первую очередь, и профессиональный рынок, во вторую, достаточно быстро наполнятся продукцией, которая будет завезена параллельными путями.

Наша компания уже активно пользуется параллельным импортом, потому что ряд наших крупных поставщиков в электротехнической сфере официально объявили о прекращении поставок в Россию. На сегодняшний момент мы завозим эту продукцию в основном через Казахстан и другие страны. Собственно мы в этом не видим каких-то вот угроз для себя.

Да, действительно схема становится длиннее, дороже, но с точки зрения качества продукции, это та же самая продукция, которая завозилась раньше напрямую непосредственно производителем. Мы её завозим из тех же самых заводов, на которых она производилась и раньше. Поэтому для нашего заказчика в плане качества, надёжности и прочих важных факторов ничего не изменилось. Конечно, цены выросли, потому что объективно логистическое плечо удлинилось, что привело к подорожанию продукции. Но я бы не сказал, что это подражание существенное, примерно на 15−20%, а не в разы.

Кроме подорожания, ещё увеличились и сроки поставки потому, что опять-таки связано с логистикой. Но это не привело к какому-то фатальному прекращению поставок или снижению качества. Понятно, что условия изменились, но ничего ужасного не произошло».

Как сообщалоИА REGNUM, национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.