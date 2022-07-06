Махачкала, 6 июля, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В Дагестане в связи с празднованием мусульманского праздника Курбан-байрам объявлено три выходных дня — с 9 июля по 11 июля. Поскольку праздник приходится в 2022 году на субботу, 9 июля, которая и так является нерабочим днем, то выходной переносится на понедельник, 11 июля, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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«Правительство Республики Дагестан постановляет: считать 9 июля 2022 года нерабочим праздничным днем. Перенести выходной день с субботы, 9 июля 2022 года, на понедельник, 11 июля», — говорится в тексте постановления, подписанного главой правительства Абдулмуслимом Абдулмуслимовым .

Напомним, ранее выходные по случаю одного из главных мусульманских праздников Курбан-байрам объявили власти Чечни, Ингушетии и Карачаево-Черкесии.