Рязань, 6 июля, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В Рязанской области за последние сутки с COVID-19 госпитализированы четыре человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 июля в федеральном оперативном штабе. Зарегистрирован один летальный исход.

Https://www.volgograd.ru/ Экспресс-тест на COVID-19

С начала пандемии в Рязанской области выявлено 122 556 носителей коронавируса. Завершил лечение выздоровлением 118 531 житель, в том числе 49 человек выписаны за сутки.

От осложнений при COVID-19 в регионе скончались 3 410 пациентов.