Санкт-Петербург, 6 июля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Выпускники из семей, приехавших из ДНР и ЛНР, успешно сдали Единый государственный экзамен в Санкт-Петербурге. Об этом 6 июля сообщила глава городского комитета по образованию Наталия Путиловская, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«Из ДНР и ЛНР приехавших у нас было 16 выпускников. Все сдали экзамен успешно, прошли порог и получили аттестаты. Поэтому здесь проблем не возникло», — подчеркнула Путиловская.

Она добавила, что некоторые выпускники из республик Донбасса, которые в этом году вместе с ровесниками посетили «Алые паруса», приехали в Петербург ещё весной. Напомним, что город принял детей из города-побратима Мариуполь, сейчас они отдыхают в лагере «Дружных».

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге 439 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. При этом были и те, кто получил 200 баллов и 300, за два и три экзамена, соответственно.